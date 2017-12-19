Новые смартфоны Galaxy A8 и A8+ представила компания Samsung

Смартфоны Galaxy A8 и A8+, которые представила компания Samsung, получили двойную фронтальную камеру, большие дисплеи с маленькими рамками и дизайн как у флагманов Galaxy S8 и S8+. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.
Как отмечается, смартфоны имеют почти одинаковые характеристики, основные отличия заключаются в размерах. У них дисплей с соотношением сторон 18,5:9 и очень маленькими рамками. Сзади стеклянная крышка, корпус построен на базе металлической рамы. Сканер отпечатков пальцев перенесли под модуль основной камеры, а не справа от него, как у Galaxy S8 — так должно быть удобнее.
Новинкой для смартфонов Samsung стала двойная фронтальная камера с модулями 16 и 8 мегапикселей. Между ними можно переключаться для разных видов селфи — для крупного плана одного человека или группового фото. С помощью функции Live Focus можно нанести эффект размытия заднего фона на фотографии.
Galaxy A8 и A8+ появятся в продаже в январе 2018 года. Ориентировочные цены — около 41,6 и 46,4 тысячи сомов.
Аккумуляторы у смартфонов емкостью 3000 и 3500 мАч. Вес — 172 и