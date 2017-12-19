Новые смартфоны Galaxy A8 и A8+ представила компания Samsung

Смартфоны Galaxy A8 и A8+, которые представила компания Samsung, получили двойную фронтальную камеру, большие дисплеи с маленькими рамками и дизайн как у флагманов Galaxy S8 и S8+. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Как отмечается, смартфоны имеют почти одинаковые характеристики, основные отличия заключаются в размерах. У них дисплей с соотношением сторон 18,5:9 и очень маленькими рамками. Сзади стеклянная крышка, корпус построен на базе металлической рамы. Сканер отпечатков пальцев перенесли под модуль основной камеры, а не справа от него, как у Galaxy S8 — так должно быть удобнее.

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Дисплей поддерживает функцию Always On — отображение часов и уведомлений на заблокированном экране. Корпус получил сертификат защиты IP68 — он выдержит погружение под воду на полчаса. Есть Samsung Pay для оплаты по NFC или по магнитному сенсору на любом банковском терминале.

Новинкой для смартфонов Samsung стала двойная фронтальная камера с модулями 16 и 8 мегапикселей. Между ними можно переключаться для разных видов селфи — для крупного плана одного человека или группового фото. С помощью функции Live Focus можно нанести эффект размытия заднего фона на фотографии.

Galaxy A8 и A8+ появятся в продаже в январе 2018 года. Ориентировочные цены — около 41,6 и 46,4 тысячи сомов.

6 дюймов

Размеры Super AMOLED дисплеев Galaxy A8 и A8+ — 5,6 и. Построены они на восьмиядерных процессорах Exynos. Память — 4 ГБ оперативной (есть вариант с 6 ГБ у A8+) и 32ГБ/64 ГБ встроенной. Поддерживаются карты памяти microSD до 256 ГБ.