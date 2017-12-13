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Техноблог

Новые изображения флагмана Samsung Galaxy S9 появились в Интернете

Фото twitter.com/Samsung_News. Рендеры нового флагмана Samsung

Новый флагман от корпорации Samsung Electronics получит пять вариантов расцветок. Об этом сообщило издание PhoneArena со ссылкой на опубликованные в Twitter-аккаунте Samsungmobile.News‏ рендеры смартфона, основанные на последних инсайдерских утечках. 

Известно, что флагманы Galaxy S9 и S9+ получат 5,8-дюймовый экран Super AMOLED, процессор нового поколения Exynos 9810, 4 и 6 Гбайт оперативной и 64 и 128 Гбайт встроенной памяти, а также новейшую ОС Android 8.0 Oreo. 

Скорее всего, Samsung Electronics представит его на международной выставке электроники в Барселоне, которая откроется 26 февраля 2018 года. 

Источники портала сообщили, что соотношение экрана и корпуса «девятки» приблизится к 90 процентам. 

Сканер отпечатков пальцев Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ расположен рядом с объективом камеры. Это не очень удобно, поскольку, когда пользователи пытались нащупать сканер отпечатков пальцев, чтобы разблокировать смартфон, они случайно оставляли отпечатки на объективе камеры. Теперь такого больше не будет. 

Во флагмане 2018 года Samsung, видимо, разместит сканер отпечатков пальцев под одиночной камерой Samsung Galaxy S9 или двойным модулем, который будет использоваться в Galaxy S9+. 

Рендеры показывают и разные цвета обеих моделей, включая Midnight Black, Silver Titanium, Orchid Grey, Ocean Blue и Maple Gold.
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