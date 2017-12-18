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Техноблог

Apple отказывается от своего сервиса iTunes

Компания Apple планирует закрыть свой магазин музыки iTunes. Об этом сообщил портал Weraveyou.

Как отмечает издание, в последнее время наблюдется резкое падение продаж треков iTunes. Руководство компании пришло к выводу, что модель потребления музыки изменилась, и решило запустить собственный стриминговый сервис в рамках Apple Music, создавая конкуренцию SoundCloud, YouTube и Spotify.

По данным портала, сервис закроют в начале 2019 года. Все композиции, приобретенные пользователями iTunes, перенесут в Apple Music.
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