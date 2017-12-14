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Техноблог

Китайцы скопировали iPhone X и выпускают свою версию смартфона на рынок

Фото hi-tech.mail.ru. Все скопировать китайцы с iPhone X не смогли

iPhone X получил знаковую деталь, по которой в будущем все будут его узнавать — это небольшой «козырек» у дисплея сверху. Китайская компания LEAGOO уже скопировала его, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Смартфон LEAGOO S9 получил новомодный дизайн экрана с очень маленькими рамками вокруг и с более широкоформатным соотношением сторон. Однако инженеры китайской компании позаимствовали у iPhone X его главную деталь — «козырек», в котором скрывается разговорный динамик, камеры и датчики. Неподготовленный пользователь вряд ли сможет отличить эти два смартфона.

Фото hi-tech.mail.ru. «Китайского клона» выдает интерфейс

LEAGOO не смогла скопировать главную технологическую «фишку» iPhone X — сенсор Face ID для сканирования лица. Вместо него используется сканер отпечатков пальцев на задней стороне. Поэтому сзади LEAGOO S9 меньше похож на оригинал, хотя есть похожий стеклянный корпус и вертикальный модуль двойной камеры.

Фото hi-tech.mail.ru. Подробностей о «новинке» не так много, но точно известно, что он будет гораздо дешевле гаджета от Apple

Смартфон получит недорогой процессор MediaTek, экран с HD-разрешением, около 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ постоянной памяти. Работать гаджет будет на Android, сообщает Android Headlines.

Все подробности о новинке появятся после официального анонса LEAGOO S9. Но одного точно — китайская копия будет стоить намного дешевле оригинала. Сейчас цена iPhone X в Бишкеке составляет около 80 тысяч сомов.
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