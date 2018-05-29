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Техноблог

Кидали, роняли, топили. Рейтинг самых крепких смартфонов появился в СМИ

Портал Tom’s Guide провел исследование, чтобы определить самый крепкий смартфон.

Специалисты роняли с высоты телефоны от разных производителей, топили электронные устройства в воде.

В результате самым прочным признан смартфон Motorola Moto Z2 Force. По итогам исследования он получил 8,5 балла из десяти. На втором и третьем местах рейтинга оказались LG X Venture и iPhone X соответственно. Также в пятерку лидеров вошли LG V30 и Samsung Galaxy S9.

Самым хрупким оказался iPhone SE. Он уступил более поздним моделям iPhone 8 и iPhone X.
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