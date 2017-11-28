Эксперты назвали 15 лучших смартфонов 2017 года

Эксперты издания TechRadar опубликовали список из 15 лучших смартфонов 2017 года.
Устройства оценивались специалистами с точки зрения технических характеристик, дизайна, производительности и, самое главное, соотношения «цена/качество».
По результатам исследования они составили рейтинг наиболее привлекательных смартфонов.
1. Samsung Galaxy S8
2. Samsung Galaxy S8 Plus
3. Google Pixel 2
4. Apple iPhone X
5. Huawei Mate 10 Pro
6. Samsung Galaxy Note 8
7. LG V30
8. LG G6
9. Apple iPhone 8 Plus
10. OnePlus 5T
11. Google Pixel 2 XL
12. Sony Xperia XZ Premium
13. HTC U11
14. Apple iPhone 8
15. Huawei Honor 9
Кроме того, эксперты TechRadar опубликовали рейтинг бюджетных смартфонов стоимостью до
1. Moto E4 Plus
2. Wileyfox Swift 2 Plus
3. Moto G5
4. Moto G4 Plus
5. Wileyfox Swift 2
6. Huawei Honor 6A
7. Moto E4
8. LG X Screen