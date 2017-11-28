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Техноблог

Эксперты назвали 15 лучших смартфонов 2017 года

Фото TechRadar. В лидерах вновь и так всем известные гранды

Эксперты издания TechRadar опубликовали список из 15 лучших смартфонов 2017 года.

Устройства оценивались специалистами с точки зрения технических характеристик, дизайна, производительности и, самое главное, соотношения «цена/качество».

По результатам исследования они составили рейтинг наиболее привлекательных смартфонов.

1. Samsung Galaxy S8

2. Samsung Galaxy S8 Plus

3. Google Pixel 2

4. Apple iPhone X

5. Huawei Mate 10 Pro

6. Samsung Galaxy Note 8

7. LG V30

8. LG G6

9. Apple iPhone 8 Plus

10. OnePlus 5T

11. Google Pixel 2 XL

12. Sony Xperia XZ Premium

13. HTC U11

14. Apple iPhone 8

15. Huawei Honor 9

Кроме того, эксперты TechRadar опубликовали рейтинг бюджетных смартфонов стоимостью до 200 фунтов, или чуть более 18,5 тысячи сомов. В него вошли:

1. Moto E4 Plus

2. Wileyfox Swift 2 Plus

3. Moto G5

4. Moto G4 Plus

5. Wileyfox Swift 2

6. Huawei Honor 6A

7. Moto E4

8. LG X Screen
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