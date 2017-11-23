В Казахстане запретили оставлять анонимные комментарии в интернет-изданиях

В Казахстане запретили оставлять комментарии на интернет-ресурсах анонимно. Об этом сообщает Zakon.kz.

Поправки в законодательство по вопросам информации и коммуникаций, принятые накануне Мажилисом, предусматривают, что владельцы интернет-изданий должны заключать со своими читателями письменное соглашение для того, чтобы они могли оставлять комментарии под статьями и информацией.

Размещение информации пользователем осуществляется под своим именем или псевдонимом. Обезличивание персональных данных разрешено на основании и в порядке, определенном соглашением.

Собственник или владелец электронного информационного ресурса обязан хранить информацию, используемую при заключении соглашения, весь период его действия, а также в течение трех месяцев после его расторжения.