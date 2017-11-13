19:53
+11
USD 69.73
EUR 81.12
RUB 1.18
Техноблог

Тонкие пластинки зарядят светом любой телефон

Физики из компании Dracula Technologies, которая специализируется на разработках в области солнечной энергетики, изобрели пластинки, позволяющие зарядить любой телефон при помощи света, сообщают vesti.ru.

По данным издания, тонкие и гибкие фотоэлементы, любой формы и цвета (даже прозрачного), могут быть распечатаны на обычном струйном принтере.

Как сообщается, складные листы — LAYER — выполнены из пяти слоев токопроводящего пластика, который накапливает и преобразует в электричество энергию, поступающую из источников естественного и искусственного освещения.

Как говорит ученый Dracula Technologies Садок Бен Дхи, на распечатку одного фотоэлемента уходит примерно час. LAYER можно сразу приклеить к телефону либо напечатать в виде большого листа и прикрепить к поверхности, захватывающей больше света (например, на рюкзак или футболку), после чего соединить с устройством.

Разработка французского стартапа пока не так эффективно аккумулирует энергию в помещениях, поскольку интенсивность искусственного освещения гораздо ниже естественного. В результате на то, чтобы зарядить смартфон вне улицы, может уйти несколько месяцев, признается Бен Дхи. Тем не менее его команда работает над усовершенствованием технологии, пишет New Scientist.
Ссылка:
просмотров: 116
Версия для печати
Материалы по теме
В обновленный телефон Nokia 3310 добавили поддержку 3G
Смартфон от Doogee позволит забыть о ежедневной зарядке гаджета
Новый вид телефонного спама атаковал Россию
В Интернет слили данные о новом флагмане Samsung
8 фактов, которые следует знать о новом телефоне Nokia 3310
Еще один легендарный телефон — Motorola — хотят выпустить вновь
Nokia вернулась на рынок с обновленной версией телефона за $52
Популярные новости
Ученые нашли способ усилить сигнал домашнего Wi-Fi Ученые нашли способ усилить сигнал домашнего Wi-Fi
iPhone X&nbsp;&laquo;обрадовал&raquo; владельцев &laquo;зеленой линией смерти&raquo; iPhone X «обрадовал» владельцев «зеленой линией смерти»
Экран iPhone X&nbsp;не срабатывает на&nbsp;холоде. Apple признала проблему Экран iPhone X не срабатывает на холоде. Apple признала проблему
Facebook знает, как предотвратить порноместь Facebook знает, как предотвратить порноместь
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; соболезнует в&nbsp;связи со&nbsp;смертью Улана Чолпонбаева ЗАО «Альфа Телеком» соболезнует в связи со смертью Улана Чолпонбаева
Клуб любителей тенниса &laquo;9&nbsp;рота&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;утратой Улана Чолпонбаева Клуб любителей тенниса «9 рота» скорбит в связи с утратой Улана Чолпонбаева
Выбирай правильный тариф, студент! Выбирай правильный тариф, студент!
Первым делом, первым делом... абоненты! Первым делом, первым делом... абоненты!