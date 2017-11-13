Тонкие пластинки зарядят светом любой телефон

Физики из компании Dracula Technologies, которая специализируется на разработках в области солнечной энергетики, изобрели пластинки, позволяющие зарядить любой телефон при помощи света, сообщают vesti.ru.

По данным издания, тонкие и гибкие фотоэлементы, любой формы и цвета (даже прозрачного), могут быть распечатаны на обычном струйном принтере.

Как сообщается, складные листы — LAYER — выполнены из пяти слоев токопроводящего пластика, который накапливает и преобразует в электричество энергию, поступающую из источников естественного и искусственного освещения.

Как говорит ученый Dracula Technologies Садок Бен Дхи, на распечатку одного фотоэлемента уходит примерно час. LAYER можно сразу приклеить к телефону либо напечатать в виде большого листа и прикрепить к поверхности, захватывающей больше света (например, на рюкзак или футболку), после чего соединить с устройством.

Разработка французского стартапа пока не так эффективно аккумулирует энергию в помещениях, поскольку интенсивность искусственного освещения гораздо ниже естественного. В результате на то, чтобы зарядить смартфон вне улицы, может уйти несколько месяцев, признается Бен Дхи. Тем не менее его команда работает над усовершенствованием технологии, пишет New Scientist.