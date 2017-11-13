Почта Китая внедряет роботов для сортировки посылок

Филиал Почты Китая в провинции Аньхой начал применять роботов для сортировки посылок с целью облегчения пика грузоперевозок. Об этом пишет газета «Жэньминь жибао».

Как отмечается, это первый проект Почты Китая по «умной» сортировке посылок. В сортировочном зале сотрудник забирает посылку с конвейерной ленты и кладет ее на робота. Далее робот сам распознает QR-код и отправляет посылку в соответствующий контейнер для дальнейшей транспортировки.

В центре сортировки компании работает 300 роботов, каждый из которых за час сортирует более 400 посылок. За один час 300 роботов могут обработать 12 тысяч посылок весом до 5 килограммов , а всего за смену — 140 тысяч посылок.

Точность разделения и отправки посылки в необходимый контейнер достигает 100 процентов. Время от времени роботы самостоятельно отправляются на подзарядку, а общее время их работы составляет 4 часа.