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Техноблог

Новое устройство от Apple позволит управлять машиной при помощи автопилота

Прототип нового устройства от компании Apple с рабочим названием «Проект «Титан» попал на видео, которое разместил в сети предприниматель Макалистер Хиггинс.

Речь идет об установленной на крыше автомобиля системе, которая состоит из камер и датчиков. Они анализируют окружающее пространство и дают возможность управлять машиной при помощи автопилота. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание TechCrunch.

Хиггинс сообщил, что насчитал 12 специальных оптических сканеров, которые формируют трехмерную картину происходящего вокруг автомобиля. Он предположил, что вычислительные мощности устройства спрятаны в багажник.

Ранее СМИ сообщали о планах Apple выпустить к 2019 году собственный электромобиль, однако в последнее время эксперты все чаще заявляют, что компания сфокусировалась на создании автопилота, который можно будет устанавливать на уже существующие модели машин.
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