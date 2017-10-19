Новое устройство от Apple позволит управлять машиной при помощи автопилота

Прототип нового устройства от компании Apple с рабочим названием «Проект «Титан» попал на видео, которое разместил в сети предприниматель Макалистер Хиггинс.

Речь идет об установленной на крыше автомобиля системе, которая состоит из камер и датчиков. Они анализируют окружающее пространство и дают возможность управлять машиной при помощи автопилота. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание TechCrunch.

Going to need more than 140 characters to go over 's Project Titan. I call it "The Thing" pic.twitter.com/sLDJd7iYSa — MacCallister Higgins (@macjshiggins) 17 октября 2017 г.

Хиггинс сообщил, что насчитал 12 специальных оптических сканеров, которые формируют трехмерную картину происходящего вокруг автомобиля. Он предположил, что вычислительные мощности устройства спрятаны в багажник.

Ранее СМИ сообщали о планах Apple выпустить к 2019 году собственный электромобиль, однако в последнее время эксперты все чаще заявляют, что компания сфокусировалась на создании автопилота, который можно будет устанавливать на уже существующие модели машин.