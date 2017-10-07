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Техноблог

Samsung Galaxy X: первый в мире «гибкий» смартфон выпустят ограниченным тиражом

Фото YouTube. Примерно так будет выглядеть Samsung Galaxy X

По последним данным, Samsung готовится к запуску уникального «гибкого» смартфона в 2018 году. Модель получила название Samsung Galaxy X и прошла сертификацию в Южной Корее, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Как отмечается, Galaxy X могут анонсировать уже на выставке CES в Лас-Вегасе 9 января 2017 года. Недавно стало известно, что выпустят устройство ограниченным тиражом.

Ожидается, что Galaxy X получит флагманские характеристики и необычный форм-фактор. Это будет смартфон с безрамочным экраном с соотношением сторон 2:1, складывающийся пополам. Это первое такого рода устройство в мире, запущенное в массовое производство.

Инсайдеры с родины Samsung сообщили, что в первой партии Galaxy X будет всего 100 тысяч единиц — может сложиться так, что весь тираж необычного устройства останется в Южной Корее. Далее, в зависимости от того, насколько хорошо аппарат проявит себя во время ограниченного выпуска в Южной Корее, глобальный запуск может состояться в 2019 году.
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