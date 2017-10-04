Honda научила роботов подниматься по лестнице

Компания Honda показала рабочий прототип робота E2-DR, который может стать настоящим спасателем. Он умеет подниматься по лестницам, лазить по развалинам и проходить в узкие проемы, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Робот E2-DR получил человекоподобный корпус высотой 1,68 метра и весом 85 килограммов . В его руках установлены камеры и 3D-сенсоры, которые позволяют ориентироваться в пространстве и взаимодействовать с объектами. Но пока робот управляется человеком удаленно, в будущем, возможно, появится автономная программа для него.

Сейчас робот умеет подниматься и спускаться по лестнице или по ступенькам, преодолевать завалы и пролезать через узкие проходы. Такие возможности помогут ему работать в спасательных операциях с высоким риском для жизни. Например, при обрушении дома или пожаре. Он даже может выдержать 20-минутный ливень.

Питает робота аккумулятор емкостью 1000 Вт, которого хватает на 90 минут работы. Этого достаточно для спасательной операции, но пока демонстрируется только прототип, так что в будущем автономность может увеличиться. В качестве «мозгов» робота взяли компьютерный процессор Intel Core i7.

Планы компании Honda по выпуску робота E2-DR на рынок покрыты тайной.