Эксперты определили смартфон с лучшей в мире камерой

Специалисты издания DxOMark опубликовали результаты тестирования камеры смартфона iPhone 8 Plus. По их словам, камера «достойна флагманского устройства».

На ярком свете смартфон делает четкие снимки с высокой степенью детализации, точной цветопередачей и «впечатляющим» динамическим диапазоном, отмечают эксперты. В камере iPhone 8 Plus улучшились расчет экспозиции и «захват» сцен HDR.

В условиях слабого освещения камера может демонстрировать недоэкспонированность снимков, однако при работе со вспышкой результаты получаются превосходными, утверждают в DxOMark.

iPhone 8 Plus занял верхнюю строчку по показателю качества работы камеры. В десятку также вошли iPhone 8, Google Pixel, HTC U11, iPhone 7 и 7 Plus, Sony Xperia XZ Premium, Galaxy S6 edge, iPhone 6 и Nokia 808 PureView.

Исследователи отметили, что iPhone 8 Plus создает более эффектное размытие фона и переднего плана (боке), позволяя сосредоточиться на портрете человека. Это достигается благодаря использованию двух камер. Высокие оценки получили автофокус, система определения баланса белого и детализация.