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Техноблог

Безрамочный смартфон по-китайски — Doogee Mix 2

Фото Pinoy Techno Guide. Doogee Mix 2 — китайские производители пытаются оставаться в мировом тренде и не остались в стороне от гонки безрамочных смартфонов

Компания Doogee официально представила новую модель безрамочных смартфонов Mix, который получил название Mix 2. Об этом сообщила «ТехноРеволюция».

Как отмечается, в Doogee Mix 2 используется мощный восьмиядерный процессор Helio P25, работающий в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Еще производитель сохранил двойную основную камеру. Вместе с этим Doogee Mix 2 имеет ряд отличий от предыдущего Mix Lite.

Диагональ дисплея с 5,5 дюйма в обычном Mix до 5,99 дюйма в Mix 2, а соотношение сторон теперь составляет 18:9.

Фото Doogee. Соотношения двух смартфонов, выпущенных китайской компанией

Doogee Mix 2 является самым мощным смартфоном, выпущенным китайской компанией. Новинка имеет тонкий корпус, двухслойное стекло и распознавание лиц фронтальной камерой, как и Face ID у iPhone X.

Кроме того, у фронтальной камеры смартфона угол обзора в 130 градусов. Doogee MIX lite поставляется в золотом цвете, а модели MIX и MIX 2 — в серебряных вариантах.
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