Смартфон от Doogee позволит забыть о ежедневной зарядке гаджета

Компания Doogee старается покинуть когорту китайских производителей третьего эшелона и желает, чтобы потребители воспринимали их продукцию на одном уровне с Xiaomi и Meizu. Одна из ставок в этой борьбе — смартфоны с рекордными показателями автономности, пишет портал 3dnews.

К числу последних относятся представители серии Doogee BL, «фишкой» которых является аккумуляторная батарея повышенной емкости. Пост главы семейства займет смартфон Doogee BL12000, который обещает стать одним из самых долгоиграющих устройств на рынке.

Смартфоны с батареей на 5000 мАч или 7000 мАч на фоне флагманов с аккумуляторами по 3000–4000 мАч воспринимались как достаточно любопытный вариант для ценителей максимально длительной жизни гаджетов от одной зарядки. Впоследствии на рынке стали появляться гаджеты с аккумуляторами уже на 10 тысяч мАч. Однако указанная цифра теряет актуальность с выходом Doogee BL12000, предлагающего будущему владельцу 12 тысяч мАч.

Фото Doogee. Полного заряда смартфона при условии умеренной нагрузки должно хватить как минимум на трое суток эксплуатации

По предварительным данным, смартфон Doogee BL12000 укомплектуют дисплеем с диагональю 5,5 дюйма . Известно, что в основу гаджета ляжет восьмиядерный процессор, 6 Гбайт оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Смартфон получит сдвоенную камеру по 13 мегапикселей и фронтальную камеру на 8 мегапикселей.

Ожидать презентацию смартфона и появление его на прилавках стоит к концу 2017 года. Стоимость модели BL12000 пока неизвестна.