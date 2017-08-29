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Техноблог

Экран Samsung Galaxy Note 8 признали лучшим в мире

Фото hi-tech.mail.ru. Дисплей смартфона защищен прочнейшим стеклом Gorilla Glass 5

Экспертный сайт DisplayMate завоевал серьезную репутацию в области тестирования различных видов дисплеев. Последний его тест — Samsung Galaxy Note 8, который получил самую высокую оценку экрана за все время существования сайта.

Galaxy Note 8 обладает 6,3-дюймовым загнутым про краям OLED-экраном, занимающим почти всю переднюю панель смартфона. Его дисплей на 20 процентов больше и на 22 процента ярче, чем 5,8-дюймовый экран Galaxy S8.

Экран Samsung Galaxy Note 8 поддерживает разрешение 3K и имеет соотношение сторон 2,05, тогда как у большинства современных смартфонов этот показатель около 1,78. Экран поддерживает стопроцентную цветовую гамму DCI-P3c, которая в основном используется в телевизорах 4K. Он защищен стеклом Gorilla Glass 5. 

Galaxy Note 8 получил самый инновационный и высокопроизводительный экран из всех, что когда-либо тестировал сайт.

DisplayMate
По сравнению с Galaxy S8 экран Galaxy Note 8 получил ряд усовершенствований для точной цветопередачи, улучшенного угла обзора, управления яркостью, обработки изображений и режимов работы. Note 8 также получил датчики на передней и задней сторонах устройства для автоматического контроля яркости, пишет DisplayMate.
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