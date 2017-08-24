Samsung официально представила фаблет Galaxy Note 8 с «бескрайним» дисплеем

Samsung анонсировала новый флагманский смартфон с огромным экраном. Наследник самовозгорающегося Note 7 и, по мнению корейской компании, главный конкурент нынешних и будущих флагманов Apple получил «бескрайний» дисплей диагональю 6,3 дюйма , традиционное для линейки Note цифровое перо и сдвоенную камеру, сообщил портал hitech.vesti.ru.

Устройство, представленное в Нью-Йорке, по большинству параметров мало чем отличается от старшей версии Galaxy S8 и S8+, выпущенной весной. Экран, практически лишенный рамок, у Note 8 лишь на 0,1 дюйма больше, а батарея (3300 мАч) — на 200 мАч меньше, чем у Galaxy S8+. Зато все модификации новинки поставляются с 6 ГБ оперативной памяти.

Процессор (флагманский Qualcomm Snapdragon 835) здесь тот же, что и у Galaxy S8. Встроенной памяти — 64 ГБ. И лишь в некоторых регионах будут поставляться версии с 128 или 256 ГБ.

Фото cnet.com. Фаблет получил сдвоенный 12-мегапиксельный фотомодуль

Устройство поддерживает режим «настольного компьютера», в котором изображение выводится на монитор, а текст можно вводить с клавиатуры, с помощью док-станции DeX. Доступны три варианта биометрической авторизации: распознавание лица, радужки глаз и традиционное сканирование отпечатка пальца. Сканер, как и у Galaxy S8, расположен на задней панели сбоку от камеры.

Стилус у Samsung Galaxy Note 8 тот же, что и у рокового Note 7 — с тончайшим 0,7-мм наконечником и способностью распознавать 4096 степеней нажатия. Samsung основательно поработали над программным обеспечением, чтобы оправдать включение в конструкцию встроенного пера.

Фото hitech.vesti.ru. «Живые сообщения» превращают сделанные от руки надписи в анимированные гифки, которые можно отправлять в мессенджеры и соцсети

Так, на постоянно включенном дисплее устройства (в этом режиме обычно отображаются на темном экране часы и уведомления) можно начать писать или рисовать сразу же после того, как достали стилус из гнезда в корпусе. Сделанные заметки можно закреплять на Always-on дисплее, покрытом устойчивым к растрескиванию стеклом Gorilla Glass 5, и редактировать в любой момент.

Фото Samsung. Note 8 не повредится при погружении на глубину до 1,5 метра на время до получаса

Но главный козырь Galaxy Note 8 — камера. Samsung пошла по пути Apple и дополнила 12-мегапиксельный фотомодуль от Galaxy S8 еще одним 12-мегапиксельным, но с длинным фокусным расстоянием — своего рода «телеобъективом». Зум двукратный. Зато оба фотомодуля оснащены системой оптической стабилизации, что дает более четкие фотографии и менее «тряские» видео при съемке на ходу или в полумраке.

Для селфи Note 8 оснащен тем же 8-мегапиксельным модулем, что и Galaxy S8.

Фаблет поступит в продажу в середине сентября и будет доступен в трех цветах: «черный бриллиант», «желтый топаз» и «синий сапфир». Цены пока не объявлены, но в США ведущие сотовые операторы предлагают новинку за $930-960.