Samsung официально представила фаблет Galaxy Note 8 с «бескрайним» дисплеем

Samsung анонсировала новый флагманский смартфон с огромным экраном. Наследник самовозгорающегося Note 7 и, по мнению корейской компании, главный конкурент нынешних и будущих флагманов Apple получил «бескрайний» дисплей диагональю
Устройство, представленное в Нью-Йорке, по большинству параметров мало чем отличается от старшей версии Galaxy S8 и S8+, выпущенной весной. Экран, практически лишенный рамок, у Note 8 лишь на
Процессор (флагманский Qualcomm Snapdragon 835) здесь тот же, что и у Galaxy S8. Встроенной памяти — 64 ГБ. И лишь в некоторых регионах будут поставляться версии с 128 или 256 ГБ.
Устройство поддерживает режим «настольного компьютера», в котором изображение выводится на монитор, а текст можно вводить с клавиатуры, с помощью док-станции DeX. Доступны три варианта биометрической авторизации: распознавание лица, радужки глаз и традиционное сканирование отпечатка пальца. Сканер, как и у Galaxy S8, расположен на задней панели сбоку от камеры.
Стилус у Samsung Galaxy Note 8 тот же, что и у рокового Note 7 — с тончайшим 0,7-мм наконечником и способностью распознавать 4096 степеней нажатия. Samsung основательно поработали над программным обеспечением, чтобы оправдать включение в конструкцию встроенного пера.
Так, на постоянно включенном дисплее устройства (в этом режиме обычно отображаются на темном экране часы и уведомления) можно начать писать или рисовать сразу же после того, как достали стилус из гнезда в корпусе. Сделанные заметки можно закреплять на Always-on дисплее, покрытом устойчивым к растрескиванию стеклом Gorilla Glass 5, и редактировать в любой момент.
Но главный козырь Galaxy Note 8 — камера. Samsung пошла по пути Apple и дополнила 12-мегапиксельный фотомодуль от Galaxy S8 еще одним 12-мегапиксельным, но с длинным фокусным расстоянием — своего рода «телеобъективом». Зум двукратный. Зато оба фотомодуля оснащены системой оптической стабилизации, что дает более четкие фотографии и менее «тряские» видео при съемке на ходу или в полумраке.
Для селфи Note 8 оснащен тем же 8-мегапиксельным модулем, что и Galaxy S8.
Фаблет поступит в продажу в середине сентября и будет доступен в трех цветах: «черный бриллиант», «желтый топаз» и «синий сапфир». Цены пока не объявлены, но в США ведущие сотовые операторы предлагают новинку за $930-960.