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Техноблог

Nokia 8. Что известно о новом флагмане

Фото из Интернета. Ожидаемая цена смартфона — между 500 и 600 евро

Ожидалось, что до конца года HMD Global, нынешний владелец лицензии на мобильные устройства Nokia, представит хотя бы один флагманский смартфон под маркой бренда. И, похоже, им может стать Nokia 8, который должен выйти завтра, 16 августа, пишет портал hi-tech.mail.ru.

Насколько известно, смартфон получит двойную камеру от Carl Zeiss, немецкого производителя оптического оборудования. Об этом сообщил инсайдер Эван Бласс, который давно заслужил доверие за огромное количество достоверных утечек.

На задней панели устройства расположена 12-мегапиксельная двойная камера, «вооруженная» оптикой Zeiss, при этом камера для селфи — тот же 12-мегапиксельный сенсор, способный снимать видео 4K. Пока что только три смартфона могут так же — HTC Butterfly 3, Essential phone и iPhone 8.

Фото из Интернета. Известно, что Nokia 8 будет поддерживать две SIM-карты

Камера Nokia 8 будет иметь три режима: RGB, Dual-Camera и Mono. Прежде чем делать снимок, пользователи смогут выбрать, какую камеру они хотят использовать: основную, двойную и фронтальную.

По большому счету, Nokia 8 будет выглядеть как традиционный моноблок с цветными рамками и алюминиевым корпусом. Углы устройства слегка закруглены, а модуль камеры немного выступает из корпуса.

Nokia 8 может оказаться отличной альтернативой iPhone, а также другим флагманам с Android на борту. Смартфон будет доступен в фирменном дизайне Nokia и в нескольких цветовых вариантах, в том числе, в синем, золотом и серебряном.

Фото из Интернета. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку Home

По предварительным характеристикам, у смартфона 5,25-дюймовый экран, восьмиядерный процессор, 4 ГБ/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ внутренней памяти.

Сначала данные, поступившие от финских ритейлеров, гласили, что цена Nokia 8 составит около 550 евро. Однако, согласно новой информации, флагман будет стоить ближе к 500 евро, чем к 600.

Предполагается, что HMD представит миру свой аппарат в Лондоне 16 августа.
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