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Техноблог

Twitter разрешил игнорировать новых пользователей и незнакомцев

Сеть микроблогов Twitter обновила настройки приватности, разрешив игнорировать уведомления от пользователей, которые совсем недавно зарегистрировались на сайте, а также тех, на кого не подписан сам владелец аккаунта.

Чтобы выключить оповещения от незнакомцев, следует зайти на вкладку «Уведомления» → «Настройки». В этом разделе доступно несколько вариантов фильтров: кого вы не читаете, кто использует фото профиля по умолчанию, кто не подтвердил свой адрес электронной почты или номер телефона, кто вас не читает, и пользователей с новой учетной записью в Twitter. Фильтры не будут применяться к уведомлениям от людей, которых вы читаете.
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