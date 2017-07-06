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Техноблог

Caviar запускает титановый Nokia 3310 с Путиным и Трампом

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar запускает титановый Nokia 3310 с золотыми портретами Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщают российские СМИ.

Уточняется, что релиз модели Caviar Nokia 3310 Putin-Trump Summit приурочен к встрече президентов России и США на саммите G20, которая состоится в Гамбурге 7 июля. Новый гаджет от Caviar выпущен лимитированным тиражом в 20 экземпляров. Стоимость телефона составляет 149 000 рублей.

Корпус выполнен из закаленного титана марки ВТ-23 с узором под дамасскую сталь. На задней панели расположен барельеф с профилями двух президентов с двойным золотым покрытием.
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