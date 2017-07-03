Xiaomi запускает новую линейку смартфонов

Xiaomi может в ближайшее время представить новую линейку смартфонов под названием Xiaomi X, а Xiaomi X1 станет первым устройством в ней. Об этом сообщает портал Hi-Techk.Mail.ru со ссылкой на источники в Китае.

Отмечено, что первый вариант получит 5,5-дюймовый дисплей Pegasus с разрешением экрана 2 160 x 1080 пикселей. Он будет поставляться с чипсетом Snapdragon 660, двойной камерой с сенсорами IMX362 или IMX386, сканером отпечатков на задней панели и 3,5-мм аудиоразъемом.

Стоимость устройства будет начинаться от $ 300 в зависимости от выбранного объема оперативной памяти, а также памяти для хранения.

Ожидается, что второй вариант Xiaomi X1 будет оснащен обычным экраном. Его разрешение не указано, но, вероятно, это будет Full HD. Он также будет работать на чипсете Snapdragon 660, получит фронтальный сканер отпечатков пальцев и 3,5 мм разъем для наушников.