Путешественник посвятил своей маме серию необычных фото

Бельгиец Джонатан Киньонез создал необычный Instagram-аккаунт, в котором публикует фотографии из путешествий с посланиями для своей мамы. Об этом написал rg.ru.

При просмотре некоторых снимков может показаться, что мужчина подвергается серьезной опасности: Джонатан висит на обрыве скалы, дышит парами на краю вулкана, занимается экстремальными видами спорта и так далее.

«Когда я рассказал о своем увлечении маме, ей стала интересна тема путешествий. Маме нравилось узнавать о новых культурах, но она никогда не была поклонницей моей любви к адреналину. Я сделал это фото на скале втайне от нее. Извини, мама!» — подписал один из снимков @momimfine.

Страница Киньонеза в Instagram набрала более 240 тысяч подписчиков. Владельцы аккаунтов восхищаются в комментариях смелостью путешественника и задают много вопросов об экзотических странах, которые он посещает.

Владелец аккаунта @momimfine рассказал ресурсу Mashable, что некоторое время назад ушел с работы, продал машину и отправился в путешествие. Первой страной, которую он посетил, стала Куба. Именно там Джонатан понял, что ему сложно связаться с семьей по телефону. Тогда мужчина обратился к матери через Instagram, запечатлев табличку с надписью «Мама, я в порядке».