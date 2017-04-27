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Техноблог

Из-за взорвавшегося на руке фитнес-браслета Fitbit американка получила ожоги

Из-за взорвавшегося на руке фитнес-браслета Fitbit Flex 2 американка Дина Митчелл, проживающая в Милуоки (штат Висконсин), получила ожоги второй степени. Об этом сообщило Associated Press.

Как отмечается, женщина использовала браслет всего две недели. Дина Митчелл утверждает, что читала книгу, когда браслет взорвался у нее на запястье.

Медики констатировали у пострадавшей ожоги второй степени. Части пластикового корпуса фитнес-трекера буквально вплавились в кожу женщины, и врачам пришлось их извлекать. Браслет полностью уничтожен.

Фото 3dnews.ru. Все, что осталось от фитнес-браслета после взрыва
Дина Митчелл уверяет, что использовала трекер очень аккуратно. Однако в компании Fitbit утверждают, что подобный инцидент вряд ли мог произойти сам по себе.

«Мы занимаемся расследованием происшедшего. До сих пор нам не поступали сообщения о подобных инцидентах. Основываясь на внутренних и независимых всесторонних тестах безопасности, мы не верим, что это могло произойти в случае нормального использования устройства», — заявили в Fitbit.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/50702/
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