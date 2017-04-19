Киберспорт войдет в программу Азиатских игр 2022 года

Киберспорт включат в основную программу летних Азиатских игр 2022 года в китайском Ханчжоу. Об этом сообщил ТАСС.

Как отмечается, Олимпийский совет Азии объявил о появлении киберспорта на Азиатских играх-2018 (пройдет в индонезийских Джакарте и Палембанге) в качестве показательного вида с последующим включением в основную программу в 2022 году.

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Азиатские игры являются вторым по масштабности спортивным мероприятием после Олимпиады. В Азиатских играх-2014 участвовали 45 национальных сборных и около 10 тысяч спортсменов.

В ноябре президент Международной киберспортивной федерации Бен Хон Чжон заявил, что его целью на посту является признание киберспорта олимпийской дисциплиной. В ответ на это в пресс-службе МОК заявили, что говорить о включении киберспорта в программу Олимпийских игр пока рано.

Позднее глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро не исключила, что киберспорт в будущем может войти в программу Игр.

Летние Азиатские игры в Ханчжоу пройдут с 10 по 25 сентября 2022 года.