Корпорация Apple представила самый доступный ноутбук за всю историю — MacBook Neo.

Технически Apple MacBook Neo — типичный бюджетный ноутбук. Он почти по всем параметрам уступает более дорогим моделям, которые мощнее и автономнее.

MacBook Neo выполнен в алюминиевом корпусе в расцветках Blush, Indigo, Silver и совершенно новой — Сitrus. Вес ноутбука — 1,2 килограмма. Дисплей — 13-дюймовый Liquid Retina разрешением 2408×1506 пикселей, яркостью до 500 нит и поддержкой отображения миллиарда цветов. В верхней рамке находится камера 1080p FaceTime HD, но без технологии Central Stage.

MacBook Neo оснастили чипом A18 Pro, который Apple ставила в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Он позиционируется в качестве устройства для базовых сценариев, вроде веб-серфинга, работы с документами, обработки фото, а также мультимедийных развлечений.

Отличия MacBook Neo от Air и Pro:

меньше экран;

хуже камера;

слабее процессор;

меньше памяти;

хуже автономность (до 16 часов).

Ноутбук будет стоить от $599.