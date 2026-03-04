00:53
Oppo впервые выпустит флагманский смартфон Find X9 Ultra за пределами Китая

Компания Oppo подтвердила, что флагманский смартфон Find X9 Ultra выйдет на глобальный рынок в текущем году. Об этом заявлено в ходе мероприятия компании на выставке MWC 2026 в Барселоне, сообщает издание GizmoChina.

Модель Find X9 Ultra станет первым устройством серии Ultra, которое появится за пределами Китая. Позиционируясь под девизом «Создан, чтобы стать вашей следующей камерой», аппарат оснащен усовершенствованной системой обработки изображений, разработанной совместно со специалистами Hasselblad. В компании заявили, что новая модель призвана установить более высокую планку качества съемки на смартфон. Полные технические характеристики, цены и график региональных запусков будут объявлены ближе к старту продаж.

По имеющимся данным, Find X9 Ultra может получить 6,82-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 2K, аналогичный предшественнику. Сообщается, что в ранних инженерных образцах тестировалась частота обновления 144 Гц, однако финальная версия, вероятно, будет поддерживать стандартные 120 Гц.

Особое внимание в новинке уделено камерам. Ожидается, что Quad-камера смартфона включит в себя 200-мегапиксельный основной сенсор, 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, а также два перископических телеобъектива: на 200 мегапикселей с трехкратным зумом и дополнительный 50-мегапиксельный. Фронтальная камера, по слухам, будет представлена сенсором на 50 мегапикселей.

Аппаратной основой устройства, как предполагается, станет новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Работать новинка будет под управлением ColorOS 16 на базе Android 16. Емкость аккумулятора, по слухам, составит около 7050 мАч – это несколько меньше, чем у модели Find X9 Pro (7500 мАч), но заметно больше, чем 6100 мАч в Find X8 Ultra. Поддержка зарядки, вероятно, будет включать проводную мощностью 80 Вт и беспроводную на 50 Вт.
Oppo впервые выпустит флагманский смартфон Find X9 Ultra за пределами Китая
