23:53
Google интегрировала в Gemini ИИ-модель, позволяющую генерировать треки

Компания Google интегрировала в Gemini продвинутую музыкальную ИИ-модель Lyria 3, которая позволяет генерировать треки продолжительностью до 30 секунд на основе текстового описания или изображения.

Пользователь теперь может задать идею композиции в текстовом формате либо загрузить фотографию, после чего алгоритм создаст музыкальный фрагмент, соответствующий заданному контексту. Система самостоятельно генерирует текст песни, но также предусмотрена возможность ручной корректировки. Доступны выбор жанра, темпа и типа вокала. Обложка создается с помощью Nano Banana.

Кроме того, Lyria 3 интегрирована в инструменты для авторов YouTube Shorts, что позволяет использовать сгенерированные треки в коротких видео.

Все аудиофайлы получают цифровую метку SynthID для обозначения ИИ-происхождения. В компании подчеркивают внимание к вопросам авторского права: при запросе музыки в стиле конкретного исполнителя система воспроизводит жанровые особенности, но не копирует голос или уникальные характеристики артиста.

Функция уже доступна в веб-версии Gemini. Ее появление в мобильных приложениях ожидается в ближайшие дни. На старте поддерживаются восемь языков, включая английский, немецкий, испанский, французский, хинди, японский, корейский и португальский.
