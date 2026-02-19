00:27
Что-то на богатом. Роскошные золотые смартфоны Dreame Aurora показал инсайдер

Роскошные золотые смартфоны Dreame Aurora показал инсайдер. Фотографии гаджетов опубликовал китайский инсайдер Digital Chat Station, известный точными утечками о будущих новинках.

Модели Phoenix и Golden Dragon выполнены в индивидуальном стиле. Они имеют заднюю панель из чистого золота, украшены натуральными драгоценными камнями, в том числе бриллиантами, а также изысканно вырезаны и инкрустированы перьями феникса и чешуей дракона. По всей видимости, это будут самые роскошные смартфоны по используемым материалам на сегодня, написал инсайдер.

Компания Dreame — это производитель премиальной бытовой техники. Ранее она вышла на рынок смартфонов. На специальной презентации в Польше представлены сразу три модели, а теперь опубликованы рендеры еще двух.

Эксклюзивный подход, вероятно, сделает их самыми роскошными телефонами на современном рынке с точки зрения используемых материалов.
