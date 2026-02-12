Apple и Samsung укрепили лидерство на мировом рынке смартфонов. По данным аналитиков Counterpoint Research, около четверти всех активных телефонов в мире приходится на iPhone, что делает Apple безусловным лидером среди производителей. Samsung, основной конкурент компании, контролирует чуть менее 20 процентов рынка.

В сумме обе фирмы занимают 44 процента глобального рынка активных устройств. При этом только Apple и Samsung смогли преодолеть рубеж в 1 миллиард пользователей, тогда как остальные бренды значительно отстают по количеству активных устройств.

Аналитики отмечают: каждый четвертый владелец смартфона в мире пользуется iPhone, что стало абсолютным рекордом для компании.

Среди других крупных игроков рынка называются Xiaomi, Oppo, Vivo, Transsion Group, Huawei, Honor, Motorola, Realme и Google. Однако последние три бренда имеют менее 200 миллионов активных устройств.

В сегменте смартфонов стоимостью свыше $600 доминируют исключительно Apple и Samsung, оставляя остальные компании вне конкуренции в премиум-сегменте.