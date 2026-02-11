00:20
Техноблог

Проверка возраста. Discord насильно переведет всех на «подростковый» режим

Разработчики Discord объявили о введении глобальной системы проверки возраста пользователей. Новые правила начнут действовать с марта 2026 года и затронут все аккаунты сервиса, сообщает The Verge.

Согласно обновленной политике компании, по умолчанию все пользователи платформы будут переведены в «подростковый» режим, пока не подтвердят свое совершеннолетие. В этом режиме будет ограничен доступ к серверам и каналам с возрастными ограничениями, а также возможность выступать в аудиоформате Stage.

Кроме того, платформа усилит фильтрацию контента, а запросы в друзья от незнакомых пользователей будут сопровождаться предупреждениями. Личные сообщения от неизвестных отправителей автоматически будут перемещаться в отдельный почтовый ящик.

Для снятия ограничений Discord предложит несколько вариантов подтверждения возраста. Пользователи смогут загрузить фотографию удостоверения личности либо воспользоваться оценкой возраста с помощью видеоселфи. Проверка документов будет осуществляться сторонними поставщиками, но компания отмечает, что изображения будут удаляться сразу после завершения верификации.

В перспективе Discord также планирует внедрить ИИ-модель определения возраста, основанную на анализе метаданных и поведенческих сигналов. В частности, система сможет учитывать активность пользователя на платформе, предпочтения в играх, временные паттерны использования сервиса и длительность сессий.
