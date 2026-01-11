18:39
Техноблог

Десять главных тенденций развития ИИ в наступившем году представили в Китае

Медиакорпорация Китая (CMG) совместно с Министерством промышленности и информатизации КНР представила десять главных тенденций развития искусственного интеллекта в 2026 году.

По версии составителей, в наступившем году произойдет:

  • усиление глобального управления ИИ;
  • рост вычислительных мощностей интеллектуальных систем;
  • широкое внедрение приложений ИИ;
  • эволюция ИИ из специализированного инструмента в универсального, мультимодального партнера;
  • распространение аппаратного обеспечения с поддержкой ИИ;
  • более глубокая интеграция ИИ в реальный мир, в том числе для взаимодействия роботов с физическим окружением;
  • углубление профессиональных знаний благодаря технологии ИИ;
  • сближение передовых дисциплин;
  • актуализация энергетических проблем, разработка устойчивых и зеленых технологий ИИ;
  • усиление борьбы за безопасность.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/357428/
просмотров: 110
