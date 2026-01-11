Десять главных тенденций развития ИИ в наступившем году представили в Китае

Медиакорпорация Китая (CMG) совместно с Министерством промышленности и информатизации КНР представила десять главных тенденций развития искусственного интеллекта в 2026 году.
По версии составителей, в наступившем году произойдет:
- усиление глобального управления ИИ;
- рост вычислительных мощностей интеллектуальных систем;
- широкое внедрение приложений ИИ;
- эволюция ИИ из специализированного инструмента в универсального, мультимодального партнера;
- распространение аппаратного обеспечения с поддержкой ИИ;
- более глубокая интеграция ИИ в реальный мир, в том числе для взаимодействия роботов с физическим окружением;
- углубление профессиональных знаний благодаря технологии ИИ;
- сближение передовых дисциплин;
- актуализация энергетических проблем, разработка устойчивых и зеленых технологий ИИ;
- усиление борьбы за безопасность.