Техноблог

О возможном повышении цен на смартфоны предупредила корпорация Samsung

Корпорация Samsung предупредила о возможном подорожании смартфонов из-за сложной ситуации на рынке комплектующих. Об этом сообщает GSMArena.

Согенеральный директор мобильного подразделения Тиэм Ро (TM Roh) заявил: отрасль столкнулась с «одной из самых жестких ценовых ситуаций за последние годы», что может привести к корректировке стоимости устройств. При этом в компании рассматривают вариант заморозки цен для новой флагманской серии Galaxy S26 в некоторых регионах, чтобы не терять позиции в конкурентной борьбе с Apple, которая в 2025-м вернула себе звание крупнейшего производителя смартфонов в мире.

Рост цен на память и другие компоненты, во многом спровоцированный бумом искусственного интеллекта (ИИ), затронул не только смартфоны, но и телевизоры, а также другую «умную» технику. Глава глобального маркетинга Samsung Вонджин Ли (Wonjin Lee) подтвердил, что фирма изучает возможность «пересмотра стоимости» в соответствии с новой экономической реальностью.

Samsung планирует в 2026 году выпустить 400 миллионов новых устройств с поддержкой ИИ-функций, включая смартфоны, телевизоры и бытовую технику.
