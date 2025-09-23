12:52
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Общество

В Бишкеке состоятся национальные киберучения «Цифровой Кыргызстан»

С 24 по 26 сентября в столице пройдут национальные киберучения «Цифровой Кыргызстан» для представителей государственных органов, бизнеса, международных организаций и экспертного сообщества. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития и инновационных технологий.

Организатором выступит Минцифры совместно с региональным офисом Международного союза электросвязи для стран СНГ (МСЭ) и Программным офисом ОБСЕ.

Цель мероприятия — повысить готовность специалистов к киберинцидентам, укрепить координацию на национальном и международном уровнях и отработать навыки защиты цифровой инфраструктуры в условиях, максимально приближенных к реальным атакам.

Программа откроется пленарными и стратегическими сессиями, где будут обсуждаться актуальные угрозы в сфере информационной безопасности, международный опыт и лучшие практики ведущих компаний, таких как Group-IB. В рамках первых дней пройдут мастер-классы и панельные дискуссии по управлению рисками, реагированию на инциденты и обмену данными в кризисных ситуациях.

Ключевой этап учений пройдет 25-26 сентября. Участники будут работать в командах, анализировать смоделированные кибератаки и отрабатывать совместные действия по их нейтрализации. На интерактивной платформе CTF специалисты смогут восстановить картину инцидента, выявить точки проникновения и продемонстрировать навыки цифровой криминалистики и расследования киберугроз.

«Цифровой Кыргызстан» отражает растущий интерес республики к вопросам киберустойчивости и международного сотрудничества. Он позволит специалистам получить новый опыт, повысить уровень подготовки и внедрить современные практики защиты в национальную систему цифровой безопасности. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344530/
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Искусственный интеллект может быть опасен. Что предлагает Минцифры Кыргызстана
Государственное учреждение «Тундук» преобразуют в открытое акционерное общество
Кабмин передал «Инфоком» и департамент регистрации населения ГУ «Кызмат»
Почти 4 тысячи километров оптоволоконной сети для интернета проложили в КР
Документы, оформленные через «Тундук», могут быть признаны в странах ЕАЭС
В Кыргызстане впервые создана государственная облачная платформа G-Cloud
В Кыргызстане утвержден порядок государственного аудита кибербезопасности
Кыргызстан предлагает проводить форум ОДКБ по кибербезопасности ежегодно
Под угрозой личная безопасность. Произошла крупнейшая в истории утечка данных
Жогорку Кенеш одобрил проект Цифрового кодекса в третьем чтении
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на&nbsp;решение Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на решение
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Запрет работы в&nbsp;частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в&nbsp;госбольницах Запрет работы в частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в госбольницах
Бизнес
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
В&nbsp;MegaPay доступно приобретение тонировки по&nbsp;льготным тарифам В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
В&nbsp;Казахстане растет производство бензина, но&nbsp;цены продолжают повышаться В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться
23 сентября, вторник
12:45
«Интервидение-2025». Яна Рудковская назвала трио «Номад» своими фаворитами «Интервидение-2025». Яна Рудковская назвала трио «Номад...
12:43
Задержан лидер одной из ячеек «Хизб ут-Тахрира»
12:40
Сроки поступления вакцины от гриппа назвали в «Кыргызфармации»
12:36
Торага ЖК: Центральная Азия вступает в новую эпоху развития в своей истории
12:27
Кыргызстан и Таджикистан утвердили соглашение о сотрудничестве в сфере кадастра