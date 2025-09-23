В Бишкеке состоятся национальные киберучения «Цифровой Кыргызстан»

С 24 по 26 сентября в столице пройдут национальные киберучения «Цифровой Кыргызстан» для представителей государственных органов, бизнеса, международных организаций и экспертного сообщества. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития и инновационных технологий.

Организатором выступит Минцифры совместно с региональным офисом Международного союза электросвязи для стран СНГ (МСЭ) и Программным офисом ОБСЕ.

Цель мероприятия — повысить готовность специалистов к киберинцидентам, укрепить координацию на национальном и международном уровнях и отработать навыки защиты цифровой инфраструктуры в условиях, максимально приближенных к реальным атакам.

Программа откроется пленарными и стратегическими сессиями, где будут обсуждаться актуальные угрозы в сфере информационной безопасности, международный опыт и лучшие практики ведущих компаний, таких как Group-IB. В рамках первых дней пройдут мастер-классы и панельные дискуссии по управлению рисками, реагированию на инциденты и обмену данными в кризисных ситуациях.

Ключевой этап учений пройдет 25-26 сентября. Участники будут работать в командах, анализировать смоделированные кибератаки и отрабатывать совместные действия по их нейтрализации. На интерактивной платформе CTF специалисты смогут восстановить картину инцидента, выявить точки проникновения и продемонстрировать навыки цифровой криминалистики и расследования киберугроз.

«Цифровой Кыргызстан» отражает растущий интерес республики к вопросам киберустойчивости и международного сотрудничества. Он позволит специалистам получить новый опыт, повысить уровень подготовки и внедрить современные практики защиты в национальную систему цифровой безопасности.