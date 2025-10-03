17:30
Общество

Попытки кибератак во время выборов всегда есть — представитель ЦИК

Попытки взломов, кибератак во время выборных процессов всегда есть. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления информационно-коммуникационных технологий ЦИК КР Аскар Акимбаев.

«Наши системы работают 24/7 и отражают эти попытки. Все применяемые нами технологии, работающие в онлайн-режиме (веб-ресурсы и другие системы) защищены в соответствии с нормами, принятыми государством. В том числе мы должны соответствовать требованиям безопасности применения, обработки персональных данных. В критические моменты мы обращаемся в соответствующие уполномоченные госорганы —Минцифры и Координационный совет по обеспечению кибербезопасности при ГКНБ», — сказал Аскар Акимбаев.

Он добавил, что на случай отключения электроэнергии во время голосования всегда предусматриваются дополнительные источники электрического питания. Планируются и альтернативные каналы связи. Органы местного самоуправления всегда содействуют в этой части.

Аскар Акимбаев отметил, что на днях будет создан республиканский штаб, регулирующий все организационно-технические моменты.

Напомним, 30 ноября 2025 года в Кыргызстане состоятся досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша.
