В Google Chrome появился ИИ-агент, работающий вместо пользователя

В Google Chrome появился ИИ-агент, работающий вместо пользователя. Компания Anthropic выпустила расширение для браузера Chrome, сообщает VC.

Отмечается, что ранее инструмент находился в режиме закрытого бета-тестирования и был доступен ограниченному числу пользователей.

Расширение Claude работает как браузерный агент: оно способно анализировать содержимое открытых вкладок, выполнять действия на веб-сайтах от имени пользователя, а также редактировать документы и обрабатывать информацию в реальном времени. Инструмент ориентирован на автоматизацию рутинных задач и повышение продуктивности при работе в браузере.

Одновременно Anthropic расширила функциональность Claude Code — ИИ-помощника для программистов. Агент получил возможности проверки и отладки кода с подсказками непосредственно в терминале, что позволяет использовать его в процессе разработки без переключения контекста.

Расширение доступно подписчикам всех платных тарифов Anthropic. В корпоративных планах Teams и Enterprise предусмотрены инструменты централизованного управления: администраторы могут включать или отключать расширение для всей организации, а также задавать списки запрещенных сайтов.

Anthropic начала тестирование браузерного агента среди тысячи пользователей в августе 2025 года. Одной из ключевых задач беты стало усиление механизмов безопасности — на ранних этапах Claude сталкивался с трудностями при распознавании скрытых вредоносных инструкций, в том числе в электронных письмах.
