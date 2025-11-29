Для работы радиоэлектронных средств без помех Минцифры закупит ПО

Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития и инновационных технологий намерена приобрести программное обеспечение для анализа электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Уточняется, что объявлен тендер на приобретение ПО, сумма заложенных затрат составляет 51,5 миллиона сомов.

Тендер проводится неограниченным методом в двухпакетном формате. Заявки от поставщиков принимаются до 11 декабря 2025 года.

Цель закупки — внедрение специализированного ПО для сложных расчетов и координации частотных присвоений. Это необходимо для обеспечения работы различных радиоэлектронных средств на территории страны и эффективного использования радиочастотного спектра без помех.

Согласно условиям тендера, победитель должен поставить не только лицензионное ПО, но и серверное оборудование.