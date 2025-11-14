23:52
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Техноблог

В MacBook появится студийное освещение для видеозвонков

В MacBook появится студийное освещение для видеозвонков. Корпорация Apple внедрит в новую версию операционной системы macOS Tahoe функцию Edge Light, предназначенную для улучшения качества изображения во время видеозвонков. Технология уже доступна в бета-версии macOS 26.2.

Edge Light создает круговую подсветку по краям экрана, имитируя эффект студийного освещения. Функция будет работать в FaceTime, Zoom и других популярных сервисах для видеоконференций.

Система использует встроенные возможности Neural Engine, которые позволяют распознавать положение, рост и лицо пользователя, обеспечивая максимально точное освещение. Edge Light также совместима с другими инструментами видеосвязи, включая кастомные фоны.

Пользователи смогут регулировать яркость и цветовую температуру подсветки вручную или выбрать автоматический режим, который адаптируется к уровню освещения в помещении.

Функция Edge Light поддерживается на всех моделях Mac с чипами Apple Silicon (M-серии). При этом пользователи MacBook 2024 года и новее смогут включить автоматическую активацию этой функции, если компьютер определит, что он находится в темном помещении. Нововведение также поддерживается на мониторе Apple Studio Display и сторонними мониторами при подключении к Mac M-серии.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/350825/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
Ученые из Гарварда создали первый квантовый компьютер, работающий бесконечно
Microsoft предлагает пользователям баллы за отказ от Google Chrome
MacBook Pro впервые в истории получит поддержку мобильной связи
Корпорация Xiaomi выпустила легкий и тонкий пауэрбанк для iPhone
WhatsApp позволит пользователям применять никнеймы вместо номеров телефонов
ИИ получил доступ и стал просматривать Gmail и Google Drive пользователей
Самую маленькую в мире Библию, размером с кредитную карту, выпустили в Канаде
Хотите заработать? В Telegram появится новая функция
WhatsApp получит защиту резервных копий при помощи Touch ID
Фанатам iPhone: Apple полностью откажется от черного цвета для своих гаджетов
Популярные новости
Корпорация Xiaomi выпустила легкий и&nbsp;тонкий пауэрбанк для iPhone Корпорация Xiaomi выпустила легкий и тонкий пауэрбанк для iPhone
Ученые из&nbsp;Гарварда создали первый квантовый компьютер, работающий бесконечно Ученые из Гарварда создали первый квантовый компьютер, работающий бесконечно
Новые функции в&nbsp;&laquo;Тундуке&raquo;: доступны электронные очереди в&nbsp;&laquo;Унаа&raquo; и&nbsp;&laquo;Кадастр&raquo; Новые функции в «Тундуке»: доступны электронные очереди в «Унаа» и «Кадастр»
Microsoft AI&nbsp;создаст сверхразумный&nbsp;ИИ, который не&nbsp;будет страшен человечеству Microsoft AI создаст сверхразумный ИИ, который не будет страшен человечеству
Бизнес
Валентина Шевченко снова в&nbsp;деле! Главный бой сезона в&nbsp;прямом эфире O!TV Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
Amway Central Asia открывает новый этап в&nbsp;Кыргызстане: курс на&nbsp;здоровье региона Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане: курс на здоровье региона
&laquo;BAKAI Страхование&raquo; возвращает кешбэк! 30&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;ОСАГО «BAKAI Страхование» возвращает кешбэк! 30 процентов реальными деньгами за ОСАГО
MBANK&nbsp;&mdash; трехкратный обладатель международной премии в&nbsp;Дубае MBANK — трехкратный обладатель международной премии в Дубае
14 ноября, пятница
23:36
В MacBook появится студийное освещение для видеозвонков В MacBook появится студийное освещение для видеозвонков...
22:48
В Кочкорском районе открыли цех по производству железобетонных изделий
22:29
Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кыргызстанку за нарушение условий агитации
22:08
Начните с себя! Садыр Жапаров «наехал» на чиновников относительно экономии света
22:05
Выборы в ЖК. Один из кандидатов снялся с гонки