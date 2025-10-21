00:38
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Техноблог

Эксперты отмечают замедление роста аудитории у мобильной версии ChatGPT

Эксперты отмечают замедление роста аудитории у мобильной версии ChatGPT. Об этом сообщает издание Gadgets Now.

Согласно анализу, рост числа новых пользователей, измеряемый в процентном изменении ежемесячных глобальных загрузок, замедляется с апреля. Прогнозируется, что в октябре этот показатель может снизиться на 8,1 процента. Несмотря на то, что ChatGPT продолжает привлекать миллионы загрузок ежедневно по всему миру, стабилизация темпов роста указывает на возможное достижение пика его экспансии. Данные Apptopia также показывают, что число ежедневно активных пользователей (DAU) в мире стабилизировалось за последний месяц, что говорит о насыщении аудитории.

Apptopia связывает замедление с усилением конкуренции и изменениями в модели искусственного интеллекта ChatGPT, которые могли повлиять на его привлекательность. Аналитики отмечают, что снижение среднего времени, проводимого пользователем в приложении, и количества сессий на одного активного пользователя начало наблюдаться еще до резкого взлета популярности конкурента, Google Gemini, который поднялся в топы в сентябре после выпуска новой модели Google Gemini Nano Banana. Однако компания подчеркнула, что хотя рост Gemini мог повлиять на недавнее снижение ключевых показателей ChatGPT, это не объясняет общую тенденцию полностью.

В Соединенных Штатах наблюдается снижение вовлеченности пользователей: среднее время, проводимое на одного активного пользователя, упало на 22,5 процента с июля, а количество сессий на одного DAU снизилось на 20,7 процента. Это свидетельствует о том, что американские пользователи стали реже открывать приложение и проводить в нем меньше времени.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/347825/
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
Илон Маск представил новую версию генерирующего видео с русским языком ИИ Grok
Механизмы регулирования сферы применения ИИ разработают в ЕАЭС
Независимым членом совета директоров холдинга РК «Самрук-Казына» стала нейросеть
Американских кинозвезд напугала Тилли Норвуд — актриса, созданная ИИ
Президент призвал страны к выработке стандартов ответственного использования ИИ
Ученые разработали ИИ, способный предсказать риск развития тысячи болезней
Aitil: как искусственный интеллект помогает кыргызскому языку в цифровую эпоху
Искусственный интеллект может быть опасен. Что предлагает Минцифры Кыргызстана
Албания — первая страна в мире, где министром стал искусственный интеллект
Ученые Китая заявили, что разработали первый в мире «похожий на мозг» ИИ
Популярные новости
Золото и&nbsp;кожа. Компания Vertu вернулась на&nbsp;рынок смартфонов с&nbsp;новой моделью Золото и кожа. Компания Vertu вернулась на рынок смартфонов с новой моделью
Комета Lemmon приблизится к&nbsp;Земле на&nbsp;89&nbsp;миллионов километров Комета Lemmon приблизится к Земле на 89 миллионов километров
Х&nbsp;готовится к&nbsp;запуску платформы для торговли уникальными именами пользователей Х готовится к запуску платформы для торговли уникальными именами пользователей
Бизнес
MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались! MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались!
MBANK снизил ставки по&nbsp;онлайн-кредитам для&nbsp;ИП до&nbsp;18&nbsp;процентов MBANK снизил ставки по онлайн-кредитам для ИП до 18 процентов
Стабильная связь и&nbsp;быстрый интернет для осеннего вдохновения Стабильная связь и быстрый интернет для осеннего вдохновения
КНУ и&nbsp;КРСУ подписали соглашения с&nbsp;фондом Central Asia Capital КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
22 октября, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 октября, вторник
23:40
Эксперты отмечают замедление роста аудитории у мобильной версии ChatGPT
23:24
В Кыргызстане разработали инновационную биллинговую систему ABilling
23:04
Блогер Илья Варламов попал в список террористов и экстремистов
22:47
Бишкекчане жалуются на шум и пыль от стройки
22:26
В Праге хотят запретить электросамокаты после многочисленных жалоб горожан