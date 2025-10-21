Эксперты отмечают замедление роста аудитории у мобильной версии ChatGPT. Об этом сообщает издание Gadgets Now.
Apptopia связывает замедление с усилением конкуренции и изменениями в модели искусственного интеллекта ChatGPT, которые могли повлиять на его привлекательность. Аналитики отмечают, что снижение среднего времени, проводимого пользователем в приложении, и количества сессий на одного активного пользователя начало наблюдаться еще до резкого взлета популярности конкурента, Google Gemini, который поднялся в топы в сентябре после выпуска новой модели Google Gemini Nano Banana. Однако компания подчеркнула, что хотя рост Gemini мог повлиять на недавнее снижение ключевых показателей ChatGPT, это не объясняет общую тенденцию полностью.
В Соединенных Штатах наблюдается снижение вовлеченности пользователей: среднее время, проводимое на одного активного пользователя, упало на 22,5 процента с июля, а количество сессий на одного DAU снизилось на 20,7 процента. Это свидетельствует о том, что американские пользователи стали реже открывать приложение и проводить в нем меньше времени.