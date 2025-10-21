Эксперты отмечают замедление роста аудитории у мобильной версии ChatGPT. Об этом сообщает издание Gadgets Now.

Согласно анализу, рост числа новых пользователей, измеряемый в процентном изменении ежемесячных глобальных загрузок, замедляется с апреля. Прогнозируется, что в октябре этот показатель может снизиться на 8,1 процента. Несмотря на то, что ChatGPT продолжает привлекать миллионы загрузок ежедневно по всему миру, стабилизация темпов роста указывает на возможное достижение пика его экспансии. Данные Apptopia также показывают, что число ежедневно активных пользователей (DAU) в мире стабилизировалось за последний месяц, что говорит о насыщении аудитории.

Apptopia связывает замедление с усилением конкуренции и изменениями в модели искусственного интеллекта ChatGPT, которые могли повлиять на его привлекательность. Аналитики отмечают, что снижение среднего времени, проводимого пользователем в приложении, и количества сессий на одного активного пользователя начало наблюдаться еще до резкого взлета популярности конкурента, Google Gemini, который поднялся в топы в сентябре после выпуска новой модели Google Gemini Nano Banana. Однако компания подчеркнула, что хотя рост Gemini мог повлиять на недавнее снижение ключевых показателей ChatGPT, это не объясняет общую тенденцию полностью.

В Соединенных Штатах наблюдается снижение вовлеченности пользователей: среднее время, проводимое на одного активного пользователя, упало на 22,5 процента с июля, а количество сессий на одного DAU снизилось на 20,7 процента. Это свидетельствует о том, что американские пользователи стали реже открывать приложение и проводить в нем меньше времени.