Telegram выпустил обновление: новые функции и улучшенный визуал

Разработчики мессенджера Telegram выпустили масштабное обновление с рядом новых функций и визуальных улучшений для iPhone. Об этом говорится в блоге компании.

Главное изменение — переработанный дизайн приложения для iOS с эффектом «жидкого стекла». Полупрозрачные элементы появились в панели навигации, на клавиатуре, в меню стикеров и других интерфейсных блоках, придавая приложению визуальную глубину и плавность.

Кроме того, пользователи получили возможность добавлять заметки к контактам. В них можно указывать, например, место работы или дополнительную информацию о собеседнике. Заметки видны только автору и отображаются в профиле контакта под разделом «О себе». Также при редактировании контакта теперь можно добавить дату рождения в его профиль.

В групповых звонках и видеочатах теперь можно оставлять комментарии и реакции. Эти сообщения временно отображаются на экране всех участников и доступны в чатах численностью до 1 тысячи человек.

Боты получили поддержку чата с разделением по темам, что, по заявлению разработчиков, особенно удобно для ИИ-ботов и позволяет пользователям быстрее находить информацию из предыдущих диалогов.

Обновился и интерфейс отправки подарков: все варианты теперь отображаются в едином списке, а также указывается точное время до снижения цены на улучшения. Пользователи могут удалять подписи к подаркам за внутреннюю валюту «звезды», например, чтобы скрыть сообщение из профиля или повысить стоимость перепродажи на маркетплейсе.

После подключения аккаунта к платформе Fragment пользователи смогут демонстрировать подарки, отправленные в блокчейн, в своих профилях Telegram.

Кроме того, Telegram запустил официальное мини-приложение Bugs and Suggestions для приема предложений и сообщений об ошибках.
