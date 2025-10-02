Независимым членом совета директоров холдинга РК «Самрук-Казына» стала нейросеть

В Казахстане независимым членом совета директоров «Самрук-Казына» стала нейросеть. Об этом сообщили в холдинге.

Отмечается, что «Самрук-Казына» внедрил цифрового независимого члена совета директоров на базе искусственного интеллекта с правом голоса. Его планируют подключить к ближайшему заседанию совета.

Нейросеть SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence) анализирует внутренние и внешние нормативные документы, решения совета директоров с 2008 года и другие материалы, накопленные с момента основания фонда.

Уточняется, что информация не покидает пределы государства, а высокая вычислительная мощность обеспечивает надежность и скорость анализа.

Ранее сообщалось, что Албания стала первой в мире страной, назначившей искусственный интеллект на должность министра.