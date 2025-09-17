00:20
USD 87.45
EUR 103.62
RUB 1.06
Техноблог

Чат-бот Google обошел ChatGPT и стал самым скачиваемым приложением на iPhone

Приложение Google Gemini, основанное на искусственном интеллекте, возглавило список самых популярных бесплатных программ для iPhone в американском App Store. Как сообщает 9to5Google, Gemini обошло ChatGPT от OpenAI, занявшего второе место, и приложение социальной сети Threads, оказавшееся на третьей позиции.

Эта «гонка» подчеркивает растущую конкуренцию в сегменте ИИ-помощников. Примечательно, что другие популярные приложения Google расположились ниже: поисковое приложение Google заняло 6-е место, Google Maps — 8-е, браузер Google Chrome — 13-е, а почтовый клиент Gmail — лишь 21-е.

За пределами США Gemini также демонстрирует высокие показатели, занимая 2-е место в аналогичных списках в Канаде и Великобритании.

Эксперты связывают этот взлет популярности Gemini с интегрированной в него моделью Nano Banana. С 26 августа по 9 сентября приложение привлекло впечатляющие 23 миллиона новых пользователей, а модель Nano Banana за это время использовалась для создания или редактирования более 500 миллионов изображений.

Уникальность Nano Banana заключается в ее способности поддерживать поразительное сходство персонажей при переносе их с одного изображения на другое. Кроме того, она позволяет комбинировать элементы с нескольких фотографий, корректировать стилистику и последовательно вносить изменения в изображения в диалоговом режиме с чат-ботом.

Модель доступна пользователям как в бесплатной версии, позволяющей редактировать до 100 изображений в день, так и в рамках платной подписки за $20 в месяц, которая расширяет лимит до 1 тысячи ежедневно обрабатываемых фотографий.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/343741/
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
Nokia представила защищенный смартфон для чиновников, спецслужб и военных
Sony выпустила мобильное приложение для удаленного родительского контроля на PS5
Apple представила iPhone Air — самый тонкий смартфон в истории компании
Lenovo представила ноутбук с поворотным экраном для просмотра TikTok
Word начнет автоматически сохранять в облако созданные в Windows документы
В WhatsApp появилась возможность написать сообщение с помощью ИИ
«Трикладушку» следующего поколения от Huawei представят в начале сентября
Инсайдер рассказал о трехлетнем плане Apple по выпуску революционных iPhone
В Telegram появится аудиостатус — музыку можно будет добавить прямо в профиль
Корпорация Apple хочет использовать Google Gemini в обновленной Siri
Популярные новости
На&nbsp;страже ИИ. В&nbsp;аэропорту Дубая полностью отменят досмотр ноутбуков и&nbsp;жидкостей На страже ИИ. В аэропорту Дубая полностью отменят досмотр ноутбуков и жидкостей
Масштабные увольнения прошли в&nbsp;компании миллиардера Илона Маска Масштабные увольнения прошли в компании миллиардера Илона Маска
Компания Neuralink Илона Маска чипировала 12&nbsp;пациентов Компания Neuralink Илона Маска чипировала 12 пациентов
Три стартапа из&nbsp;КР стали победителями Unicorn from&nbsp;KG: едут в&nbsp;Кремниевую долину Три стартапа из КР стали победителями Unicorn from KG: едут в Кремниевую долину
Бизнес
Как накопить на&nbsp;образование и&nbsp;будущее детей вместе с&nbsp;детским депозитом от&nbsp;MBANK Как накопить на образование и будущее детей вместе с детским депозитом от MBANK
KOICA провело семинар по&nbsp;сотрудничеству с&nbsp;гражданским обществом KOICA провело семинар по сотрудничеству с гражданским обществом
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представляет новую карту &laquo;Элкарт+&raquo; ЗАО «МПЦ» представляет новую карту «Элкарт+»
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
18 сентября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:11
Кыргызстанка Айпери Медет кызы завоевала серебро чемпионата мира по борьбе
17 сентября, среда
23:35
Чат-бот Google обошел ChatGPT и стал самым скачиваемым приложением на iPhone
23:15
В Литве детей обучат управлению дронами
22:44
Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в октябре — ноябре
22:23
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о поисках преемника
22:00
Чудаки парковки. Некоторые водители думают, что можно ездить по тротуарам