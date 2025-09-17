Чат-бот Google обошел ChatGPT и стал самым скачиваемым приложением на iPhone

Приложение Google Gemini, основанное на искусственном интеллекте, возглавило список самых популярных бесплатных программ для iPhone в американском App Store. Как сообщает 9to5Google, Gemini обошло ChatGPT от OpenAI, занявшего второе место, и приложение социальной сети Threads, оказавшееся на третьей позиции.

Эта «гонка» подчеркивает растущую конкуренцию в сегменте ИИ-помощников. Примечательно, что другие популярные приложения Google расположились ниже: поисковое приложение Google заняло 6-е место, Google Maps — 8-е, браузер Google Chrome — 13-е, а почтовый клиент Gmail — лишь 21-е.

За пределами США Gemini также демонстрирует высокие показатели, занимая 2-е место в аналогичных списках в Канаде и Великобритании.

Эксперты связывают этот взлет популярности Gemini с интегрированной в него моделью Nano Banana. С 26 августа по 9 сентября приложение привлекло впечатляющие 23 миллиона новых пользователей, а модель Nano Banana за это время использовалась для создания или редактирования более 500 миллионов изображений.

Уникальность Nano Banana заключается в ее способности поддерживать поразительное сходство персонажей при переносе их с одного изображения на другое. Кроме того, она позволяет комбинировать элементы с нескольких фотографий, корректировать стилистику и последовательно вносить изменения в изображения в диалоговом режиме с чат-ботом.

Модель доступна пользователям как в бесплатной версии, позволяющей редактировать до 100 изображений в день, так и в рамках платной подписки за $20 в месяц, которая расширяет лимит до 1 тысячи ежедневно обрабатываемых фотографий.