Nokia представила защищенный смартфон для чиновников, спецслужб и военных

Компания Nokia объявила о запуске нового направления бизнеса — HMD Secure, в рамках которого под брендом представлен защищенный смартфон Mission-Safe Phone, разработанный HMD. Это первый случай, когда финский бренд самостоятельно займется реализацией устройства, а не передаст права на выпуск продукции лицензиату, сообщает MT.

Nokia
Mission-Safe Phone позиционируется как «тактический смартфон» для корпоративных пользователей, государственных структур, военных и спецслужб. Помимо базовой версии, компания анонсировала модификации Mission-Safe Pro и Mission-Safe Ultra, однако их характеристики пока не раскрываются.

Аппаратная основа Mission-Safe Phone идентична ранее представленному HMD Ivalo XE. Смартфон оснащен 6,32-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, чипсетом Qualcomm Dragonwing Q-6690, который, по слухам, разработан на базе Snapdragon 7 Gen 4, а также 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти.

Среди прочих параметров отмечается наличие двойной 50-мегапиксельной камеры, фронтальной на 32 Мп, разъемов USB Type-C 3.1 и Fusion Connector 3.1, Wi-Fi 7, а также повышенного уровня защиты IP69K и соответствие военному стандарту MIL-STD-810H.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/343407/
