Техноблог

Sony выпустила мобильное приложение для удаленного родительского контроля на PS5

Sony представила мобильное приложение PlayStation Family для iOS и Android, в котором родители могут контролировать время, проводимое детьми за играми на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Об этом сообщается в блоге компании.

Функции родительского контроля уже доступны на самих консолях, а новое приложение предоставляет дополнительный инструмент для установки ограничений и мониторинга игровой активности детей. Среди ключевых возможностей приложения — отчеты об активности, подробная информация о запускаемых играх, установка лимитов игрового времени и одобрение запросов на дополнительное время.

PlayStation Family также позволяет родителям управлять учетной записью ребенка, контролировать расходы в PlayStation Store и настраивать параметры конфиденциальности. Для защиты детей от неподходящего контента предусмотрены фильтры по возрастным категориям, с предустановленными настройками для разных возрастных групп, которые при необходимости можно адаптировать индивидуально.

Кроме того, приложение обеспечивает контроль доступа к социальным функциям платформы. Аналогичные приложения предлагают Nintendo и Xbox.
Sony выпустила мобильное приложение для удаленного родительского контроля на PS5
