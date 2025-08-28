«Трикладушку» следующего поколения от Huawei представят в начале сентября

Корпорация Huawei анонсировала дату презентации «трикладушки» следующего поколения — Mate XTs, преемника прошлогодней модели Mate XT. Об этом сообщает портал GSMArena.

Официальная презентация складного смартфона Huawei Mate XTs состоится 4 сентября. Генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю продемонстрирует устройство в работе со стилусом.

Известно, что новинка получит новую расцветку — белый корпус с золотыми акцентами — и сохранит габариты предыдущей модели.

По слухам, Huawei Mate XTs получил фирменный чип Kirin 9020 с поддержкой спутниковой связи. Такой же процессор используется во флагманских смартфонах серии Huawei Pura 80. Также новинке приписывают основную камеру с переменной диафрагмой и разрешением 50 Мп, а также улучшенный перископический телеобъектив.

Многие другие параметры, включая дисплей и аккумулятор, достанутся Mate XTs от Mate XT без существенных изменений.