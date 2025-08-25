00:10
В Telegram появится аудиостатус — музыку можно будет добавить прямо в профиль

В Telegram тестируется возможность трансляции музыки в статусе профиля пользователя (аудиостатус). Новая функция будет доступна в будущих обновлениях мессенджера, сообщает «Код Дурова».

Музыку из статуса смогут послушать другие пользователи.

Как работает новая тестовая опция:

  • в профиле отображается плейлист со всеми добавленными вами песнями, и другие пользователи могут их видеть;
  • система рейтинга здесь ни при чем;
  • чтобы добавить музыку, нужно просто отправьте трек в любой чат (даже в «Сохраненные сообщения»), нажать на трек и выбрать «Добавить в профиль»;
  • также можно будет добавлять треки из профилей и плейлистов других пользователей.
