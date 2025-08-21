00:16
Техноблог

Искусственный интеллект начал переводить видео в Instagram

Искусственный интеллект начал переводить видео в Instagram, сообщает VC.

Meta представила функцию автоматического перевода видеороликов с помощью ИИ. Новшество позволяет синхронизировать голосовую дорожку с движениями губ в ролике, а также клонировать тембр и интонацию автора.

Создатели контента в Instagram и Facebook могут включить перевод при публикации, а также предварительно просмотреть результат. При необходимости синтезированную аудиодорожку или автоматическую синхронизацию губ можно отключить. Зрителям переведенные ролики будут отображаться на «предпочитаемом языке» с пометкой Meta AI Translation.

На первом этапе поддерживается перевод с английского на испанский и наоборот. В будущем компания планирует расширить список языков, однако сроки запуска дополнительных направлений не раскрываются.

Функция бесплатна для всех авторов Instagram. В Facebook доступ предоставляется блогерам с аудиторией от 1 тысячи подписчиков. Дополнительно им станет доступна статистика просмотров по языкам. Также в Facebook появилась возможность загружать до 20 собственных аудиодорожек для одного видео.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/340360/
Искусственный интеллект начал переводить видео в Instagram
