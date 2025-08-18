Короткие видеоролики в соцсетях оказывают на мозг воздействие, сопоставимое с алкоголем. Об этом сообщает Times of India.

По данным исследования, регулярный просмотр Reels и аналогичных форматов вызывает мгновенные «дофаминовые всплески», перегружающие нервную систему. В результате снижается концентрация внимания, ухудшается качество сна и уменьшается способность получать удовольствие от естественных вещей.

Особенно уязвимыми, отмечают ученые, оказываются подростки и молодежь. Постоянный скроллинг меняет работу системы вознаграждения, что ведет к импульсивности, риску депрессии и ослаблению памяти.

Ранее эксперты в ряде исследований указывали, что чрезмерное использование соцсетей может вызывать зависимость, схожую по механизму с игроманией и другими формами аддиктивного поведения.