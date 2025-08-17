16:33
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Техноблог

Антимонопольные нарушения. Суд просит обязать Google продать браузер Chrome

Минюст США попросил суд обязать Google продать свой браузер Chrome из-за нарушения антимонопольного законодательства, сообщает Business Insider.

В прошлом году суд постановил, что Google обладает монополией на интернет-поиск, а также контролирует рынок цифровой рекламы.

Отмечается, что разбирательства по делу корпорации ведутся с 2020 года. Теперь ситуация дошла до того, что Google могут через суд обязать расстаться со своим главным браузером. По мнению надзорного ведомства, это поможет урегулировать ситуацию на рынке. Ожидается, что решение суда будет вынесено до конца августа. 

Корпорации уже начали поступать предложения о покупке бизнеса. Так, стартап Perplexity, специализирующийся на поиске на основе искусственного интеллекта, предложил купить Chrome за $34,5 миллиарда. А поисковая чат-платформа Search.com перебила предложение конкурента, оценив покупку в $35 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/339953/
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
Pebble показала умные часы Time 2 с экраном на электронных чернилах
ИИ-надзиратель для несовершеннолетних пользователей появился в YouTube
Функция карт с доступом к местоположению пользователей появилась в Instagram
OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-5
В США компьютерные чипы хотят оснастить системами отслеживания местоположения
Топ-10 среднебюджетных смартфонов под управлением Android назвали эксперты
PlayStation 5 получит режим энергосбережения для снижения углеродного следа
Китай протестировал 6G-интернет со скоростью 280 гигабит в секунду
Samsung тестирует новую операционную систему One UI 8 для 26 моделей смартфонов
В Mercedes-Benz создали самый мощный в мире электродвигатель
Популярные новости
Самые доступные новые автомобили в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; в&nbsp;лидерах Nexia Самые доступные новые автомобили в Кыргызстане — в лидерах Nexia
Объединяют усилия. iPhone будет работать на&nbsp;процессорах Samsung Объединяют усилия. iPhone будет работать на процессорах Samsung
В&nbsp;России частично введены ограничения звонков в&nbsp;Telegram и&nbsp;WhatsApp В России частично введены ограничения звонков в Telegram и WhatsApp
В&nbsp;Пекине открылись первые Всемирные игры человекоподобных роботов В Пекине открылись первые Всемирные игры человекоподобных роботов
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
17 августа, воскресенье
16:13
Как в свинарнике. Садыр Жапаров вновь призвал кыргызстанцев не бросать мусор Как в свинарнике. Садыр Жапаров вновь призвал кыргызста...
16:13
Антимонопольные нарушения. Суд просит обязать Google продать браузер Chrome
15:39
Жесткая посадка вертолета Ми-8. В Министерстве обороны сообщили подробности
15:00
Сон-Куль, Сары-Челек, Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg
14:11
В Чолпон-Ате пройдет III Тюркская универсиада