Антимонопольные нарушения. Суд просит обязать Google продать браузер Chrome

Минюст США попросил суд обязать Google продать свой браузер Chrome из-за нарушения антимонопольного законодательства, сообщает Business Insider.

В прошлом году суд постановил, что Google обладает монополией на интернет-поиск, а также контролирует рынок цифровой рекламы.

Отмечается, что разбирательства по делу корпорации ведутся с 2020 года. Теперь ситуация дошла до того, что Google могут через суд обязать расстаться со своим главным браузером. По мнению надзорного ведомства, это поможет урегулировать ситуацию на рынке. Ожидается, что решение суда будет вынесено до конца августа.

Корпорации уже начали поступать предложения о покупке бизнеса. Так, стартап Perplexity, специализирующийся на поиске на основе искусственного интеллекта, предложил купить Chrome за $34,5 миллиарда. А поисковая чат-платформа Search.com перебила предложение конкурента, оценив покупку в $35 миллиарда.