ИИ-надзиратель для несовершеннолетних пользователей появился в YouTube

YouTube запустил систему проверки возраста с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает CNN.

Видеохостинг YouTube внедрил пока только в США новую систему проверки возраста, использующую искусственный интеллект. Инициатива призвана ограничить доступ несовершеннолетних к определенным функциям и контенту, даже если данные в их профиле указывают на совершеннолетие.

Если алгоритмы платформы определят, что пользователю не исполнилось 18 лет, его аккаунт будет подвергнут ряду ограничений. В частности, таким пользователям будет демонстрироваться только неперсонализированная реклама, автоматически активируются напоминания о необходимости сделать перерыв в просмотре, а при загрузке видео или отправке комментариев будут появляться специальные предупреждения о конфиденциальности. Кроме того, платформа будет реже предлагать к просмотру ролики с потенциально нежелательным содержанием и полностью закроет доступ к видео, помеченным как «18+».

Для пользователей, уверенных в ошибочном определении их возраста, предусмотрен механизм верификации. Он включает возможность подтверждения личности путем загрузки фотографии государственного удостоверения личности, селфи для сравнения с документом или данных кредитной карты, служащих доказательством совершеннолетия.

YouTube утверждает, что собранные данные не будут использоваться для рекламных целей, а сама система защищена передовыми методами обеспечения информационной безопасности. Однако это заверение не смогло полностью снять опасения части пользователей и экспертов по цифровой приватности. В социальных сетях уже звучат призывы к бойкоту платформы под хэштегом #boycottyoutube, а специалисты предупреждают о потенциальных рисках, связанных с передачей личной информации.

Помимо вопросов приватности, общественное обсуждение затронуло и визуальное оформление предупреждающих окон YouTube. Многие пользователи раскритиковали используемый арт, назвав его непривлекательным.
