Самый богатый человек Индии хочет превратить каждый телевизор в компьютер. Мукеш Амбани, являющийся богатейшим человеком в стране, задумал каждый телевизор в стране превратить в полноценный персональный компьютер. Проект реализуют разработчики технологической компании Jio Platforms, принадлежащей конгломерату Reliance Industries.

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Они запустили сервис виртуальных ПК для пользователей телевизионных приставок. Идея в том, чтобы превратить миллионы телевизоров в персональные компьютеры. С такой инициативой выступил председатель правления Reliance Мукеш Амбани.

Платформа для создания виртуальных компьютеров JioPC использует всю облачную инфраструктуру, подготовленную для приставки Jio. Ее бесплатно получает каждый человек, подключивший широкополосный интернет. Получить к ней доступ можно и без выполнения данного условия, но в этом случае надо заплатить $65.

Новый сервис работает в пилотном режиме, поэтому опробовать его могут все желающие, подавшие заявку через официальный сайт компании. Пользователям предоставят доступ к VR рабочему столу. Взаимодействовать с ним можно при помощи телевизора и подключенных к нему аксессуаров.

Периферийные девайсы интегрировать в систему нельзя. Воспользоваться приложениями Microsoft Office можно через браузер, но с документами можно работать в LibreOffice.

Согласно статистическим данным, телевизоры есть у 70 процентов жителей Индии, но ПК доступны только 15 процентам семей. Новый сервис позволит охватить свыше 488 миллионов человек.